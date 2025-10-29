Paula Quintas recorre la historia de la danza y del circo a través de su propio cuerpo

Paula Quintas, en su espectáculo en el Pazo da Cultura Mar Casal

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo entra en sus últimos días con una programación que combina danza contemporánea, teatro y propuestas escénicas innovadoras. Este miércoles el público disfrutó en el Pazo da Cultura del espectáculo ‘Desde o corsé á danza vertical: do rigor clásico á liberdade aérea contemporánea’, de Paula Quintas Cía., una propuesta que fusionó la técnica del ballet con la expresividad de la danza aérea, en una vibrante reflexión sobre la libertad corporal y artística.

La coreógrafa y bailarina Paula Quintas presentó su nueva producción al público, una especie de conferencia en movimiento que propone un recorrido vivo y poético por la historia de la danza y del circo, entre la disciplina de su propio cuerpo y su libertad aérea. La programación del festival continua hoy jueves cuando el Aula de Teatro Municipal rendirá homenaje al escritor carballés Cándido González Tiradas con la lectura dramatizada de su obra ‘Mal de ollo’, en el marco del 120 aniversario de su nacimiento. Además, dentro del homenaje al autor, el Concello prepara una ruta guiada teatralizada para el día 12 de noviembre.

Dentro del FIOT mañana se podrá ver ‘Vulcano’, una coproducción del Centro Dramático Nacional, Cassandra Projectes Artístics y Andrea Jiménez. Tras la función, se entregará el Premio del Público FIOT 2024 a Andrea Jiménez por su montaje ‘Casting Lear’. El sábado se cerrará esta edición con la actuación itinerante ‘Le BarLuthier’, un original “piano bar” literal que pondrá el broche festivo a esta 34ª celebración del FIOT.