Terror, ocio y entretenimiento en el Samaín de la Costa da Morte

Las calabazas son las principales protagonistas por el Samaín IG

La Costa da Morte se prepara para vivir un fin de semana repleto de actividades con motivo del Samaín. Los concellos han programado una variada oferta de ocio que combina tradición, terror y entretenimiento para todos los públicos.

En Santa Comba, la Asociación de Empresarios prepara para mañana concursos de disfraces, música, castañas, photocall y animación en las calles, además de una campaña especial en los comercios.

En A Laracha hay dos días de celebración. Mañana el Museo dos Muíños de Golmar acogerá una Festa do Samaín con gincana del terror, maquillaje y música; y el sábado, la Praza Les Sables d’Olonne se convertirá en un Túnel del Terror con talleres para todas las edades.

La música será protagonista en Malpica con el Samaín Fest Especial Halloween en la Finca Aldeola, mañana desde las 21 horas. Muxía propone una celebración muy ligada a la tradición, con la procesión de la Santa Compaña y concurso de calabazas terroríficas.

Las actividades siguen mañana en Fisterra, Laxe y Ponteceso, mientras que en Zas y Carballo habrá meriendas para los más pequeños. El bar carballés A Nova Ferradora amenizará la noche de Halloween con disfraces y música en directo de Luis Miguel.