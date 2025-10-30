El certamen Micro Escenas del FIOT de Carballo ya tiene ganadores

Lectura dramatizada del escritor carballés este jueves en el Pazo Mar Casal

La IX edición del Certame Micro-Escenas Metro Cadrado del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo ya tiene sus obras ganadoras. El público eligió dos funciones en las categorías de mejor espectáculo y de mejor interpretación en el certamen de este año, que recibirán un premio de 150 euros en cada caso.

Las ganadoras son ‘Gracias por su visita’, de Uxía Algarra, como mejor espectáculo 2025, con una media de 4,56 puntos sobre 5; y Estrella Tomé, de la pieza ‘Alicia Wants To’, de Bengala Teatro Físico, que recibió el premio del público a la mejor interpretación, con una nota media de 4,62 puntos sobre 5. Además, fruto del acuerdo del FIOT con Culturgal, las dos piezas premiadas serán invitadas a participar en este evento, la Feira das Culturas Galegas, que será en Pontevedra en el mes de noviembre, con el fin de apoyar y visibilizar más su trabajo.

Esta última edición del Certame de Micro Escenas registró un total de 347 espectadores, con 222 votantes. La media de puntuación de todos los espectáculos fue de 4,21 puntos sobre 5, mientras que la media de las interpretaciones fue de 4,39 puntos sobre 5. La organización del festival destacó la diversidad y la calidad de las propuestas participantes en el evento, que abarcaron diferentes lenguajes escénicos como danza, teatro físico, teatro de objetos y teatro de texto.

“Esta variedade contribuíu a consolidar o certame como un espazo de experimentación e encontro entre disciplinas”, subrayó, además de coincidir en la importancia de que las creaciones nacidas aquí tengan continuidad fuera del evento. “Cada vez son máis os artistas que, tras presentar aquí as súas primeiras propostas, deciden desenvolver a obra completa”, añade la organización. Como ejemplos recientes de esta evolución se refieren a ‘Ninguén tira fotos nos enterros’, de Carlota Mosquera, o ‘Alicia Wants To’, de Bengala Teatro Físico.

Desde la organización destacan también que el público de Micro Escenas “comeza a consolidarse, converténdose nun público fiel que acode cada ano atraído pola diversidade e polo carácter alternativo das propostas”. Entre las 25 piezas presentadas el jurado eligió a las seis finalistas de este año: ‘Domitila’, de Amparo Martínez; ‘Katharsis’, de Catuxa Leira; ‘O novo’, de Dani Blanco; ‘Covers2’, de Corifeo Teatro; ‘Alicia Wants To’, de Bengala Teatro Físico; y ‘Gracias por su visita’, de Uxía Algarra.

Dentro del marco del FIOT, este jueves el Aula de Teatro de Carballo llevó a cabo una lectura dramatizada de la obra ‘Mal Ollo. Comedia de ambiente mariñeiro’, el trabajo más conocido del escritor y periodista carballés Cándido Alfonso González Tiradas, con motivo del 120 aniversario de su nacimiento. Esta pieza, premiada en el Certamen Castelao y publicada en Buenos Aires en 1954, mezcla el humor popular con el mundo mágico gallego.

El Concello de Carballo también rendirá homenaje al dramaturgo con una visita guiada el próximo 12 de noviembre. El FIOT cerrará esta edición en el fin de semana. Esta tarde se presenta ‘Vulcano’, de Isabel Jiménez y mañana tendrá lugar una fiesta de clausura.