El instituto de Ponteceso triunfa en el GaliciaSkills con una medalla de oro y otra de plata

Los alumnos participantes de Ponteceso, por la izquierda, Aaron, Alberto, Helena, Brais y Guillermo Cedida

Dos alumnos del instituto Eduardo Pondal de Ponteceso se subieron al podio del Campeonato Gallego de FP GaliciaSkills 2025, cuyos premios fueron entregados ayer en la Feria Internacional de Galicia Abanca de Silleda (Pontevedra). De este centro competían cinco jóvenes en las familias de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Servicios Sociosanitarios a la comunidad.

Helena Vázquez Espasandín consiguió la medalla de oro en Atención Sociosanitaria y Luis Guillermo González-Botas Lago se hizo con la plata en Pintura del Automóvil. En este ciclo el oro fue para un alumno del CIFP A Xunqueira de Pontevedra, Hugo Couñago Cabaleiro. Los otros tres aspirantes del instituto pontecesán eran Alberto Vieites, por Tecnología del Automóvil; Brais Docampo por Tecnología del Vehículo Industrial y Agrícola; y Aarón Pérez por Carrocería.

Esta octava edición de las olimpiadas gallegas de la FP fue la más participativa, con casi 250 competidores de unos 80 centros educativos en 36 modalidades diferentes, acompañados por más de 200 tutores. Los ganadores de GaliciaSkills formarán parte del equipo gallego que representará a la comunidad en la competición nacional que se celebrará en Madrid el próximo febrero.

En el acto de entrega de premios participó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quienes elogiaron el talento y la excelencia de la FP gallega, además de destacar su papel como motor de desarrollo económico y social. El presidente gallego aseguró que impulsos como estos son precisos para “dignificar lo que siempre fue digno” e invitó a los presentes a demostrar que Galicia tiene “la mejor FP de toda España” en la competición nacional.

Alfonso Rueda destacó el “auge de la formación profesional que estamos teniendo en Galicia”, puesto que en este curso se alcanzó una cifra récord con más de más de 71.000 estudiantes matriculados, más del doble que hace 15 años. El presidente atribuyó este avance a la apuesta de la Xunta por un modelo formativo conectado con las necesidades reales del tejido empresarial, “en los sectores que más nos interesa crecer”, y que ayudan a “canalizar una vida aprendiendo un oficio”.

La directora del centro, Clara Regueira, mostró su satisfacción por los premios y la alta participación. También aludió al gran esfuerzo que requiere su preparación por parte del alumnado y profesorado. Cada alumno “contou cun titor moi implicado, e iso nótase no resultado”, subrayó. Los dos jóvenes ganadores también destacaron que se trata de un “logro compartido”, puesto que sin la colaboración de todos no habría sido posible. Los demás participantes que no pudieron hacerse con la medalla coincidieron en lo mucho que aprendieron en estas olimpiadas gallegas de la FP.