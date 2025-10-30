Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Ferias con sabor otoñal en Carballo y Vimianzo

En la capital de Bergantiños hubo mucho ambiente durante toda la mañana 

Redacción
30/10/2025 21:41
La feria de Carballo, muy concurrida este jueves
La feria de Carballo, muy concurrida este jueves
Mar Casal

Carballo y Vimianzo acogieron este jueves sus tradicionales mercados semanales con un ambiente típicamente otoñal en los dos casos. En la capital de Bergantiños la feria estuvo más concurrida, con las flores de difuntos como principal reclamo. 

Aún así, también hubo mucho ambiente en los puestos habituales, con los productos de temporada como grandes protagonistas. En Vimianzo, sin embargo, hubo menos puestos de los habituales y poco ambiente, sobre todo por el mal tiempo, con aguaceros durante la mañana.

Te puede interesar

Las flores fueron las grandes protagonistas de la feria de Carballo este jueves

Floristerías y ferias ultiman los preparativos para el Día de Difuntos
Laura Rodríguez
Los promotores del helado de calabaza en Carballo

Helado de calabaza, el nuevo postre que causará sensación en Carballo
Redacción
Una jugada del Bergantiños-Tomiño de liga

El Bergantiños Femenino recibe el sábado en As Eiroas al Orzán
Redacción
A la derecha, con indumentaria negra y amarilla, deportistas del SAL larachés

Grandes resultados del SAL en el Autonómico de distancias cortas
Redacción