Ferias con sabor otoñal en Carballo y Vimianzo

La feria de Carballo, muy concurrida este jueves Mar Casal

Carballo y Vimianzo acogieron este jueves sus tradicionales mercados semanales con un ambiente típicamente otoñal en los dos casos. En la capital de Bergantiños la feria estuvo más concurrida, con las flores de difuntos como principal reclamo.

Aún así, también hubo mucho ambiente en los puestos habituales, con los productos de temporada como grandes protagonistas. En Vimianzo, sin embargo, hubo menos puestos de los habituales y poco ambiente, sobre todo por el mal tiempo, con aguaceros durante la mañana.