Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Helado de calabaza, el nuevo postre que causará sensación en Carballo

Dos negocios locales unieron sus fuerzas para lanzar esta nueva creación 

Redacción
30/10/2025 22:34
Los promotores del helado de calabaza en Carballo
Los promotores del helado de calabaza en Carballo
Cedida

La innovación gastronómica llega a Carballo de la mano de dos negocios locales con un postre típico del Samaín: helado de calabaza. Neira Restaurante y Mmmm! Xeados presentan en exclusiva su Xeado de Cabaza, pensado para poder disfrutar más allá del verano. La iniciativa es fruto de una colaboración en I+D entre las dos marcas, que buscó reinventar un producto de temporada tradicional gallega, la calabaza, convirtiéndola en una helado innovador y delicioso.

 El resultado es un sabor único que combina la calidez del otoño con el toque creativo característico de Mmmm! Xeados y la excelencia culinaria de Neira Restaurante, tal como indican sus promotores. El postre ya está disponible en los dos establecimientos para que los clientes pueden disfrutar de esta creación exclusiva. 

En Neira Restaurante ofrecerán el helado como postre en su carta durante la temporada otoñal. Neira es local de nueva apertura en Carballo, que apuesta por un buen producto, partiendo siempre desde una base de tradición hacia un punto de vista muy personal, ofreciendo lo que comeríamos en nuestras casas, en un ambiente tranquilo. Mmmm! Xeados por su parte ya cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de helados artesanales.

Te puede interesar

Las flores fueron las grandes protagonistas de la feria de Carballo este jueves

Floristerías y ferias ultiman los preparativos para el Día de Difuntos
Laura Rodríguez
Una jugada del Bergantiños-Tomiño de liga

El Bergantiños Femenino recibe el sábado en As Eiroas al Orzán
Redacción
A la derecha, con indumentaria negra y amarilla, deportistas del SAL larachés

Grandes resultados del SAL en el Autonómico de distancias cortas
Redacción
Una acción del Calvo Xiria-Teucro de la pasada temporada

El Calvo Xiria quiere volver al buen camino ante el Teucro
Manuel Froxán Rial