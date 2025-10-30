Helado de calabaza, el nuevo postre que causará sensación en Carballo

Los promotores del helado de calabaza en Carballo Cedida

La innovación gastronómica llega a Carballo de la mano de dos negocios locales con un postre típico del Samaín: helado de calabaza. Neira Restaurante y Mmmm! Xeados presentan en exclusiva su Xeado de Cabaza, pensado para poder disfrutar más allá del verano. La iniciativa es fruto de una colaboración en I+D entre las dos marcas, que buscó reinventar un producto de temporada tradicional gallega, la calabaza, convirtiéndola en una helado innovador y delicioso.

El resultado es un sabor único que combina la calidez del otoño con el toque creativo característico de Mmmm! Xeados y la excelencia culinaria de Neira Restaurante, tal como indican sus promotores. El postre ya está disponible en los dos establecimientos para que los clientes pueden disfrutar de esta creación exclusiva.

En Neira Restaurante ofrecerán el helado como postre en su carta durante la temporada otoñal. Neira es local de nueva apertura en Carballo, que apuesta por un buen producto, partiendo siempre desde una base de tradición hacia un punto de vista muy personal, ofreciendo lo que comeríamos en nuestras casas, en un ambiente tranquilo. Mmmm! Xeados por su parte ya cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de helados artesanales.