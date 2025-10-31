A Laracha, presente en el Festival de Las Artes de Les Sables, con la artista local Maribel Castiñeira

Delegación larachesa en Les Sables d´Olonne Cedida

A Laracha está presente estos días en la tercera edición del Festival de las Artes de Les Sables d’Olonne, el municipio francés con el que está hermanado el Concello, a través de la obra de la artista local Maribel Castiñeira.

La expedición larachesa está encabezada por el alcalde, José Manuel López Varela, y cuenta con la participación de las concejalas Almudena Martínez, del grupo de gobierno; y de Carolina Castiñeiras, de BNG, así como otros representantes de diversas asociaciones culturales y deportivas del municipio. La artista caionesa Maribel Castiñeira “XMÑ” participa en el festival con una exposición de su obra de pintura intuitiva, contribuyendo a dar visibilidad a la creatividad y al talento local en un contexto internacional.

En la jornada de ayer la delegación larachesa fue recibida oficialmente por Corine Gino, concejala delegada de Hermanamientos de Les Sables d’Olonne, junto con otros miembros de la Corporación municipal y representantes del Comité de Hermanamiento francés. El programa de actividades incluyó una visita al primer barco ganador de la prestigiosa regata de La Vendée Globe. Los laracheses también tendrán ocasión de conocer el parque temático Puy du Fou y las históricas Salinas de la región, ejemplos del patrimonio cultural y natural de la zona.