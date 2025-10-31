Animada Oktoberfest en Carballo

Participantes en el Oktoberfest, con el alcalde de Carballo Mar Casal

El Pazo da Cultura de Carballo acogió el pasado jueves una animada Oktoberfest, organizada por la Escuela de Idiomas. En en el evento no faltaron productos típicos alemanes como salchichas, panecillos y lazos de pan salados. Y para beber, zumo de manzana y agua con gas.

Muchos de los asistentes también acudieron a la celebración con los trajes típicos, realzando todavía más el encuentro. Al evento se sumó también el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, que compartió la fiesta con los demás asistentes, en un ambiente muy distendido.