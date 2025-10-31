La Diputación de A Coruña participará en el Fórum Gastronómico de Barcelona

Una de las escenas de 'Vulcano' este viernes Mar Casal

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo cerró este viernes el telón con un nuevo estreno en Galicia, después de cinco semanas con una intensa programación en su edición más completa. Este sábado habrá una fiesta de clausura, con la música como protagonista. La dramaturga y directora Andrea Jiménez regresó ayer a la Carballo para presentar su nueva creación, ‘Vulcano’, en coproducción con el Centro Dramático Nacional y Projectes Artístics.

Andrea Jiménez fue la ganadora del Premio del Público en 2024 con ‘Casting Lear’, por lo que ayer recibía este galardón al finalizar su espectáculo. En ‘Vulcano’ su directora cuenta la historia de una familia que intenta salvarse de un trauma del pasado, un incendio de su edificio con resultados trágicos y secuelas muy difíciles de superar entre los supervivientes.

Con mucho humor en formato de thriller e investigación criminal, se pone de manifiesto como a veces se manipula la memoria a la hora de construir el propio relato para curar y dar sentido a lo que somos. Una excelente interpretación y una magistral puesta en escena convirtieron la pieza en un juego escénico que investiga los cruces entre realidad y ficción, mezclando drama social, tensión y misterio con comedia.

‘Vulcano’ es el resultado del encuentro entre las miradas de dos relevantes figuras de la escena contemporánea española, la dramaturga Victoria Szpunberg –Premio Nacional de Literatura Dramática 2025– y la directora Andrea Jiménez, que ya obtuvo el reconocimiento del público carballés el pasado año.

Tras el último espectáculo de este viernes, el FIOT se despide hoy con una fiesta a ritmo de cabaret para los voluntarios y los socios de Telón e Aparte, de la mano de ‘Le BarLuthier. Un piano bar literal e itinerante’, a partir de las 20.00 horas en el Pazo da Cultura. Desde el pasado 25 de septiembre, el 34º Festival Internacional Outono de Teatro presentó un total de 45 espectáculos en Carballo, con 11 estrenos absolutos y 11 de ellos en Galicia, dos coproducciones y muchas figuras relevantes de la escena teatral contemporánea