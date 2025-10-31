Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sesión de magia por Samaín, este viernes en la biblioteca Rego da Balsa, en Carballo
Bergantiños

Fiestas de Samaín a lo largo y ancho de la comarca

Durante la jornada del viernes hubo actividades de todo tipo relacionadas con esta festividad

Redacción
31/10/2025 21:41
Magia por Samaín en Rego da Balsa, en Carballo, este viernes
Mar Casal

Las actividades de Samaín se extendieron este viernes 31 de octubre por toda la comarca, con los niños como grandes protagonistas. En Carballo hubo una sesión de magia y en A Laracha, por la mañana una fiesta en el Museo de Golmar y por la tarde túnel del terror en la capital municipal. 

Aunque el mal tiempo de la jornada obligó a cancelar algunos actos y provocó cambios de escenarios en otras, las actividades continuaron por la tarde en otras localidades como Cee, Camariñas, Fisterra, Ponteceso y Muxía. Por la noche estaban previstas fiestas en otros lugares como Malpica y A Laracha, entre otros. 

