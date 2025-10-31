Fiestas de Samaín a lo largo y ancho de la comarca

Magia por Samaín en Rego da Balsa, en Carballo, este viernes Mar Casal

Las actividades de Samaín se extendieron este viernes 31 de octubre por toda la comarca, con los niños como grandes protagonistas. En Carballo hubo una sesión de magia y en A Laracha, por la mañana una fiesta en el Museo de Golmar y por la tarde túnel del terror en la capital municipal.

Aunque el mal tiempo de la jornada obligó a cancelar algunos actos y provocó cambios de escenarios en otras, las actividades continuaron por la tarde en otras localidades como Cee, Camariñas, Fisterra, Ponteceso y Muxía. Por la noche estaban previstas fiestas en otros lugares como Malpica y A Laracha, entre otros.