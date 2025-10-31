La Diputación de A Coruña participará en el Fórum Gastronómico de Barcelona

El Fórum Gastronómico en la pasada edición Cedida

La Diputación de A Coruña participa en el Fórum Gastronòmic de Barcelona entre los días 3 y 5 de noviembre en el marco de su campaña ‘A paisaxe que sabe’. Profesionales de la restauración, productores y divulgadores gastronómicos se darán cita en el evento para poner en valor la calidad, la diversidad y la innovación que caracterizan el sector agroalimentario coruñés.

Durante las tres jornadas habrá degustaciones, showccokings y relatorios a cargo de reconocidos cocineros y especialistas. El lunes abrirá la programación con una degustación degustación de Cafés Aruba y Galletas de Nata de A Coruña, seguida de la presentación de las conservas artesanas de la Conservera de Ribeira.

El martes 5 continuarán las degustaciones y demostraciones culinarias con productos de primera calidad. El foro gastronómico finalizará el miércoles 6 con las degustaciones de las empresas Martietas de Fío y Bonilla a la Vista, entre otras. Además, el reconocido chef Iván Domínguez presentará sus creaciones en esta jornada.