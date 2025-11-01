El libro sobre las hermanas Fandiño hace su primera parada en Laxe
La Diputación presentó la obra ilustrada 'Coralia e Maruxa', que llevará a los centros educativos
El área de Derechos Civiles de la Diputación de A Coruña presentó en Laxe este viernes el libro ilustrado ‘Coralia e Maruxa’, un trabajo de Cari Ca sobre las hermanas Fandiño en formato texto e ilustración de carácter divulgativo que se repartió entre todas las bibliotecas de la provincia. La autora llevará esta obra por diferentes centros educativos. Al acto también acudió el alcalde, Francisco Charlín.
“Irmáns de sindicalistas asasinados polos falanxistas, humilladas, rapadas, violadas, condenadas e sinaladas para que ninguén as axudara. As normas que o Franquismo impoñía para as mulleres era a reclusión nas súas casas, saír só acompañadas dun home da súa familia ou para ir á misa, cubertas as cabezas, con roupas escuras e longas; pero Maruxa e Coralia, con valentía decidiron romper coas normas e saír vestidas de cores, cada día”, señaló la diputada, al tiempo que destacó la importancia de divulgar la “verdadeira historia detrás das Marías da estatua da Alameda. Porque a súa historia é a historia da represión e o terror que sufriu a maioría da poboación durante a ditadura”.
La autora también subrayó la necesidad de “continuar a traballar para dignificar a Coralia e a Maruxa, e a tantas outras mulleres que representan. Porque aínda hoxe non se sabe moito delas pese a que contamos con materiais abondo para honrar ás súas vidas”. Afirmó que todavía pesa sobre ellas esa imagen frívola y divertida de dos mujeres para las que la mayoría de las personas “son pouco máis que unha foto e parada turística en Compostela”.
La autora matizó que Coralia y Maruxa y sus hermanos, al igual que tantas personas que lucharon por la libertad, son un “exemplo de subversión contra o poder e as normas establecidas”.