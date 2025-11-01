Flores y oraciones para todos los santos y seres queridos

Misa y oración comunitaria en el cementerio de Carballo este sábado Raúl López

El uno de noviembre, Día de Todos los Santos, es el día de visita obligada a los cementerios en todos los lugares. Este sábado la tradición se repitió en toda la comarca y desde primeras horas de la mañana ya había actividad en la mayoría de los camposantos. Los más rezagados que todavía se disponían a limpiar y adecentar los lugares de culto y los que llegaban con las flores para adornar las sepulturas donde se encuentran sus seres queridos.

La imagen se repetía durante toda la jornada en los cementerios de Carballo, de Malpica, de Entrecruces (Carballo), de Treos (Vimianzo) o de Baio (Zas), entre otros muchos. Era difícil encontrar un camposanto sin actividad, y al caer el 2 de noviembre, Día de Difuntos, a domingo, para hoy se espera una estampa similar por toda la comarca.

Los camposantos se convirtieron en un espacio multicolor, con flores de todo tipo. Aunque los crisantemos son por excelencia las más habituales por estas fechas, también es habitual encontrar margaritas, claveles o rosas, entre otras. Entre los colores más habituales se encuentran las blancas y rojas, aunque el amarillo también está siendo muy demandado últimamente.

Aunque las flores nunca faltan por estas fechas, tampoco debe de faltar la oración, tal como repitieron ayer los párrocos en sus respectivas homilías por las parroquias de la Costa da Morte. Porque las flores y las plantas se marchitan, pero no ocurre lo mismo con la oración sincera de los fieles, coincidieron. “As flores quedan murchas, pero a oración, e especialmente a Santa Misa chega a Deus”. Son palabras de San Agustín muy recurrentes por los párrocos en esta jornada de Todos los Santos.

“Ese xesto sinxelo e profundo é unha oración en si mesma. É un acto de amor que non murcha, como as flores que adornan este camposanto”, afirmó el párroco de Carballo, José García Gondar, en la misa celebrada en el cementerio al referirse al recuerdo de los seres queridos.

El párroco también recordó que en esta misma necrópolis descansan sus padres, Manuel y Carmen, y así lo hará él algún día. “Aquí desexo eu tamén descansar un día neste camposanto”, subrayó. “Nesta terra que aínda que non me veu nacer, tan ben me acolleu e sínomo fillo dela”, añadió García Gondar.

El cura carballés invocó a la imagen de la Cruz y de la Piedad que preside el camposanto para pedir su intercesión no solo en estas jornadas festivas, sino que lo haga durante todos los días del año. También invitó a todos los presentes a sumarse en la oración sincera recordando a sus seres queridos.

Mes de Santos

Noviembre es conocido en Galicia como el mes de santos, por la coincidencia de estas celebraciones, que ayer también se recordaba en las homilías. “El mes que empieza por todos los santos y termina con San Andrés”, recordó el párroco Jorge Iglesias Negreira en sus eucaristías de Rus y Entrecruces, en el municipio carballés. Además, insistió en la importancia de este día en el que se honra a todas las personas que hicieron el bien, mientras que hoy es el día para recordar cada uno a los suyos. “Un día muy importante, víspera de otro también muy importante”, subrayó.

El mensaje que quisieron dejar claro los párrocos en este día es que la visita a los cementerios y las oraciones no deben limitarse únicamente a cada 1 y 2 de noviembre, sino que tiene que ser todo el año. Sin embargo, esta idea contrasta con la opinión de muchos los que se acercaban en esta jornada a los camposantos, sobre todo entre los más jóvenes.

La mayoría reconocía que solo acuden a visitar a sus seres queridos cada 1 de noviembre. Las razones son muy diversas, aunque muchos reconocen que al residir fuera es complicado acercarse a menudo a los cementerios donde están enterrados sus padres o sus abuelos. “Venimos todos los años a traer flores a los abuelos, es una costumbre de siempre”, afirmaba una pareja de mediana edad que se dirigía al cementerio carballés, que esgrimía la falta de tiempo y el hecho de residir fuera.

Las personas mayores, sin embargo, son las que suelen acudir con regularidad a visitar a sus seres queridos que están enterrados en cementerios de la comarca, y más todavía cuando la muerte está más reciente. Reconocen que la pena se lleva todos los días y en todas partes, pero cuando están cerca parece que hay un pequeño alivio. Aún así, cuando se trata de una persona joven que se ha ido de forma prematura, admiten que la pena es muy difícil de superar. Algo imposible cuando se trata de un hijo porque nadie es capaz de asimilarlo, por muchos años que pasen, reflexiona una madre.

Los actos litúrgicos continuarán por toda la comarca en la jornada de este domingo para honrar a los fieles difuntos, tanto en las iglesias parroquiales como en los cementerios. Ayer hubo que trasladar algunas de las celebraciones en el exterior a los templos debido al mal tiempo, como ocurrió en Vimianzo.

En Carballo esta tarde habrá de nuevo misa y oración comunitaria en el camposanto municipal, a las 17.00 horas, presidida por José García Gondar. En la iglesia parroquia tendrá lugar el funeral de todos los difuntos a las 20.00 horas.

Además, esta misma tarde comenzará la novena de ánimas en el templo parroquial a las 19.30 horas, que culminará el próximo domingo 9 con una misa funeral por todos los benefactores y los difuntos de esta parroquia. Será a las 20.00 horas.

Aparte del significado especial que tienen las celebraciones de Todos los Santos y Difuntos para todos los vecinos al honrar a sus seres queridos, estos son los días grandes para las floristerías, que llevan más de una semana trabajando “arreo” para dar abasto a todos los encargos que tienen. Reconocen que el trabajo es fuera de lo normal y que muchas veces resulta difícil atender a todos los clientes, al estar todo tan concentrado en un día o dos. Además, admiten que dependen de las condiciones meteorológicas y que puedan abastecerlas de viveros y otros establecimientos más grandes.