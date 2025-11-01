Mi cuenta

Bergantiños

Humor, reflexión social e innovación en los Venres Teatrais de A Laracha

En total serán cinco funciones que darán comienzo el próximo 7 de noviembre 

Redacción
01/11/2025 21:42
Una representación de Talía Teatro
Una representación de Talía Teatro
IG

El Concello de A Laracha ha preparado una nueva edición de sus Venres Teatrais, que darán comienzo el próximo 7 de noviembre. En total serán cinco funciones, dirigidas a mayores de 13 años y con entrada gratuita.

La diversidad de temáticas y de estilos vuelve a definir la programación de este año, compartiendo humor, la reflexión social y la innovación teatral, al abordar cuestiones tan actuales como el impacto de la tecnología, la igualdad de género, la convivencia o el individualismo contemporáneo, combinando entretenimiento y pensamiento crítico. Además, la obra programada para el 21 de noviembre, ‘Feminíssmas’, se incluye en los actos alrededor del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres.

El ciclo se abre el día 7 con ‘Go Home’, de la compañía Etiqueta Negra, protagonizada por los conocidos actores cómicos David Amor y Josito Porto. El siguiente viernes, el día 14, será el turno de ‘Un deus salvaxe’, de Talía Teatro, una adaptación de la conocida obra de Yasmina Reza que reúne a dos matrimonios en un intento de resolver una disputa entre sus hijos. El elenco está formado por María Ordóñez, Dani Trillo, Marta Lado y Toño Casais.

El 21 de noviembre se representará ‘Feminíssimas’ protagonizada por Stephy Llaryora, Noelia Blanco y Esther Carrodeguas. A través del humor, la ironía y el diálogo, la obra muestra tres formas muy distintas de entender el femenismo, poniendo sobre la mesa cuestiones que invitan a reflexionar sobre la amistad y el respeto a las diferencias.

El 28 de noviembre Redrum Teatro presentará ‘Nas nubes’, una función que combina el humor, la ciencia ficción y la crítica social. El ciclo teatral rematará el 5 de diciembre con la comedia negra ‘Tolóptica’, de la compañía Código Azul. El Concello larachés renuva así su apuesta por la cultura accesible y de calidad. Todas las funciones serán a las 21.00 horas. 

