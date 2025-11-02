Casa Arrueiro ofrece una nueva experiencia micológica los días 15 y 16 de noviembre

Recogida de setas en una pasada edición Cedida

La casa rural Arrueiro, situada en Soesto (Laxe), celebrará los días 15 y 16 de noviembre una nueva edición de su experiencia micológica, tras la buena acogida registrada el año pasado. La propuesta combina naturaleza, aprendizaje y gastronomía en un entorno rural, con un programa que une la divulgación científica y el disfrute culinario de los sabores de otoño.

La actividad comenzará el sábado 15 a las 15 horas con una jornada didáctica de identificación de setas, guiada por Juan Carlos Laboura, ingeniero agrónomo y divulgador especializado en micología. La sesión ofrecerá una aproximación práctica al reconocimiento de especies en el bosque y a su papel en el ecosistema. Por la noche, el chef Víctor Basante, de Arrueiro, reconocido como Mejor Cocinero Gallego 2025, servirá una cena maridaje en la que los hongos serán el eje central del menú, acompañados por productos de temporada.

El domingo 16, por la mañana, se completará la experiencia con una segunda salida al bosque, más libre y participativa, pensada para poner en práctica los conocimientos adquiridos el día anterior y disfrutar del entorno con calma. El evento ofrece dos modalidades de participación: una opción de jornada micológica, que incluye las salidas y la cena maridaje por 90 euros por persona, y otra que incorpora el alojamiento con desayuno en habitación doble por 260 euros para dos personas.

Los organizadores, Víctor y Luisa, explican que “aínda que este ano, polo momento, a tempada de cogomelos está a ser algo frouxa pola falta de choiva, confiamos en que a natureza sempre ten algo que ofrecernos”, y subrayan que “máis que encher a cesta, é unha invitación a aprender e disfrutar do entorno e da experiencia compartida”. Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 617 749 636 o del correo info@arrueiro.com.

También están en marcha ya la Xornadas Micolóxicas da Costa da Morte, que este otoño celebran su 25ª edición. Las actividades comenzaron el sábado y seguirán el próximo fin de semana. El día 8 a las 17.30 horas dará inicio la charla de José María Costa Lago sobre ‘Amanita muscaria: aspectos culturales y curiosidades sobre o fungo matamoscas’. El día 9 finaliza el programa con una charla de José Manuel Castro Marcote titulada ‘Boletus s.l.’ a las 17.30 horas. También en estas jornadas habrá una degustación de setas en el Hotel La Marina y Mesón As Viñas.