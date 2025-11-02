El tomate de árbol de Feixe-Noicela abastece las despensas madrileñas

El tomate de árbol cultivado en Feixe, en la parroquia carballesa de Noicela, viaja ya hacia las despensas de Madrid. En la feria de Paiosaco, celebrada este domingo, el cosechero Adolfo, veterano participante del recinto, despachó setenta kilos de esta variedad a tres euros el kilo, consolidando así la tendencia de la apertura de nuevos mercados para los productos agrícolas de gran calidad que se cultivan en las huertas de Bergantiños.

En su puesto también ofrecía manzana golden autóctona a 1,50 euros el kilo, cultivada en la misma finca. Durante la jornada dominical, la feria larachesa “rezumaba huerta”, con productos de temporada que marcan el inicio de noviembre: nabizas y grelos entre 2 y 3 euros el manojo, repollos desde 2 euros por pieza y a 2,50 el kilo; coliflores entre 2 y 4 euros; berza gallega entre 1 y 1,50, y castañas del país de distintas procedencias, vendidas entre 2 y 5 euros el kilo.

Las nueces, también muy solicitadas por los clientes de la feria larachesa, se ofrecían a 4 y 5 euros, mientras que los tomates del país alcanzaban precios entre 2 y 6 euros según la variedad, siendo el tipo mar azul el más caro. Los pimientos morrones se movían entre 2 y 3 euros el kilo, las judías entre 4 y 6, las cebollas entre 1 y 2 euros, y las lechugas se vendían a 0,80 y 1 euro la pieza.

A un lado del recinto, un cosechero de Vilaño ofrecía cajas de tomates variados de ensalada y manzanas tabardillas a 2,50 euros el kilo, además de higos a 2 euros. Muy cerca, Ernesto, hortelano veterano de A Baiuca, en Monteamaior (A Laracha), destacaba por su puesto de estética clásica donde mantenía el lema “todo a un euro”: patatas, verduras y otros productos básicos que atraían a los compradores más fieles.

La patata, uno de los productos emblemáticos de la comarca, tuvo abundante presencia, con variedades blanca y roja entre 0,80 y 1,70 euros, y la patata fina a 2,50. En total, se calcula que se movieron cerca de dos toneladas de tubérculos, con predominio de la procedente de Coristanco. También se registró una alta demanda de alubias, coincidiendo con la temporada de fabadas y cocidos, con precios que oscilaron entre 6 y 12 euros el kilo, siendo el producto más destacado de la feria dominical.

Como es habitual, los puestos de queso mantuvieron colas durante buena parte de la mañana, con precios en torno a 9 euros el kilo. Las docenas de huevos camperos se ofrecían a 5 euros y los botes de miel entre 9 y 10. También hubo mucha demanda de los productos textiles, en especial los pijamas y calcetines para afrontar la próxima temporada invernal.

El conjunto de la feria volvió a mostrar el dinamismo del pequeño comercio agrario. Mientras en Paiosaco la jornada giraba en torno a la huerta, en Cee la primera feria matinal de mes volvió a llenar el Recheo con cerca de setenta puestos ambulantes. La cita coincidió con un día de clima templado, que favoreció la afluencia de público y la actividad en los comercios y locales de hostelería.

La feria de Cee no solo mantiene su papel como mercado tradicional, sino que también forma parte del itinerario turístico de quienes recorren el Camiño de Santiago hacia Fisterra y Muxía. Este domingo, la villa recibió la visita de una excursión procedente de Francia, cuyos participantes aprovecharon la jornada para recorrer el recinto ferial, hacer compras y conocer la oferta comercial del municipio.

El grupo llegó en autobús y realizó una parada en la localidad para disfrutar del ambiente de la feria y de la zona urbana, antes de continuar su ruta jacobea. El dinamismo del mercado dominical se complementó con la apertura del comercio local y la actividad de la hostelería, que registró un notable movimiento durante toda la mañana. La jornada se desarrolló con normalidad y sin incidencias.