Aplicación de fitosanitarios en una finca IG

A Laracha acogerá un curso oficial para la obtención del carnet profesional de productos fitosanitarios, en la categoría de básico. Se impartirá durante este mes de noviembre y es presencial. En total son 25 horas de formación, que servirán para acreditar a los asistentes sus conocimientos para la manipulación de productos fitosanitarios, tal como exige la normativa.

Las clases se impartirán durante dos fines de semana. La primera será el sábado 22 de noviembre, en horario de 8.00 a 14.30 horas, y al día siguiente, domingo 23, de 8.00 a 14.00 horas. Continuarán el sábado 29 y el domingo 30 en el mismo horario. El 19 de diciembre se realizará el examen en Guísamo.

Las personas interesadas en participar deberán de ponerse en contacto con los teléfonos 689136476 o 881023811, o también a través del correo cristina.fuertes@lucasertrainining.com. Este tipo de cursos son homologados por la Consellería de Medio Rural. Están impartidos por el centro de formación Lucaser Training.