Los cementerios vuelven a llenarse en el Día de Difuntos

Misa en el cementerio de Carballo este domingo Raúl López Molina

Los cementerios de la Costa da Morte estuvieron de nuevo muy concurridos este domingo, Día de Difuntos, para recordar a las personas que ya no están. Aunque el sábado, día de Todos los Santos, ya hubo un peregrinaje continuo a los camposantos, éste continuó ayer, como era previsible. Los chuvascos intermitentes que cayeron durante la jornada no fueron impedimento para acercarse a visitar las tumbas, y algunos rezagados incluso depositaban ayer las flores.

En Carballo el acto central volvió a celebrarse en el cementerio municipal, con una misa y oración comunitaria por la tarde, presidida por el párroco, José García Gondar, quien invitó de nuevo a acompañar en la oración para honrar a los seres queridos que ya no están y a las ánimas del purgatorio.

Numerosas personas participaron en el acto, aunque estuvo menos concurrido que en la jornada del sábado de Todos los Santos. Durante todos los días continuará la novena de ánimas en la iglesia parroquial, a las 19.30 horas. Los actos culminarán el próximo domingo con el funeral en recuerdo de todos los fallecidos de la parroquia, benefactores y colaboradores.