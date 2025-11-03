El CCA Carballo ya tiene a los ganadores de la campaña del Samaín

Entrega de las papeletas para participar en el sorteo del CCA Mar Casal

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo ya tiene a las seis personas ganadoras de la campaña de Samaín “Truco ou trato?”, que se llevó a cabo la última quincena del mes de octubre. Los agraciados son Ana Belén García Tasende, Jessica Varela Abelenda, Sandra Brandón Varela, Noelia Canedo Rodríguez, Carlos Baldomir Sánchez y Sandra Tarrío Rodríguez.

Cada uno recibirá un cheque de 50 euros para consumir en los establecimientos asociados al CCA Carballo. Esta semana, representantes de la entidad entregarán los respectivos premios a los agraciados. Desde el CCA agradecen la participación de los vecinos en la campaña y su presidenta, Silvana Rama, destacó la capacidad del comercio para reinventarse, con nuevas propuestas.