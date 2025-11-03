Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El CCA Carballo ya tiene a los ganadores de la campaña del Samaín

Cada uno de los agraciados recibirá 50 euros para gastar en los locales asociados

Redacción
03/11/2025 20:23
Entrega de las papeletas para participar en el sorteo del CCA
Entrega de las papeletas para participar en el sorteo del CCA
Mar Casal

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo ya tiene a las seis personas ganadoras de la campaña de Samaín “Truco ou trato?”, que se llevó a cabo la última quincena del mes de octubre. Los agraciados son Ana Belén García Tasende, Jessica Varela Abelenda, Sandra Brandón Varela, Noelia Canedo Rodríguez, Carlos Baldomir Sánchez y Sandra Tarrío Rodríguez

Cada uno recibirá un cheque de 50 euros para consumir en los establecimientos asociados al CCA Carballo. Esta semana, representantes de la entidad entregarán los respectivos premios a los agraciados. Desde el CCA agradecen la participación de los vecinos en la campaña y su presidenta, Silvana Rama, destacó la capacidad del comercio para reinventarse, con nuevas propuestas.

Te puede interesar

Brais Pensado con el alcalde y el concejal de Deportes de Carballo

Recepción a Brais Pensado en el Concello de Carballo
Redacción
Carretera entre Coristanco y Santa Comba

Licitada la redacción del proyecto de mejora de la seguridad viaria en la DP 2904 entre Coristanco y Santa Comba
Redacción
Una parte de los terrenos en los que se ubicará el nuevo aparcamiento público de Razo

Carballo inicia el procedimiento para construir un aparcamiento en Razo
A. Pérez Cavolo
Julio Abalde (c.) reunido con parte del gobierno carballés, este lunes en el Concello

Abalde destaca la ayuda de 6,5 millones de los fondos europeos para el municipio carballés
Redacción