Halloween, Samaín y magostos animaron la Costa da Morte

Magosto en A Pereiriña (Cee) con animación musical Fuentes Cee

Numerosas fiestas animaron la Costa da Morte en este fin de semana festivo de Difuntos. Aunque el Samaín está ganando adeptos en los últimos años, sobre todo entre los más pequeños, la fiestas de Halloween siguen triunfando en toda la zona.

Uno de los muchos ejemplos fue la organizada en Ponte do Porto (Camariñas), por la comisión de fiestas de San Pedro en la sala Palma Nova, decorada y transformada en un túnel del terror, animada por el Dj Iago Rivas. En el concurso de disfraces destacó la caracterización de Ana Cures y su grupo. El segundo premio fue para otro coro local, Las Catrinas. No faltó la referencia al Samain galaico con una espectacular queimada en pota de barro de Buño y el tradicional conxuro. El siguiente evento traerá un concierto de Leticia Sabater el 20 de diciembre al polideportivo porteño.

En A Laracha, en los invernaderos Seragra también triunfó otra fiesta de Halloween en la noche más terrorífica del año, en la que hubo música de Dj, fook truck y muchas otras sorpresas. Los vecinos de Pereiriña (Cee) celebraron su popular magosto con un concurso de tortas, muy animado igualmente. En Muxía hubo mucha participación en el concurso de calabazas terroríficas, aunque por el mal tiempo no pudo celebrarse la procesión de la Santa Compaña.