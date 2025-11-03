Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Las peonzas volvieron a bailar en Cabana

La ACD Cormoráns organizó la tercera edición del Baile de Peóns ao Camiño, muy concurrida

Redacción
03/11/2025 20:44
Asistentes al Baile de Peóns en Cabana este domingo
Asistentes al Baile de Peóns en Cabana este domingo
CC

La ACD Cormoráns organizó la tercera edición del Baile de Peóns ao Camiño, que tuvo lugar el pasado domingo en la Casa do Pendón, en Cabana de Bergantiños. Pequeños y mayores hicieron bailar a sus peonzas durante la tarde, tras la Escoliña de Peóns impartida por el profesor y coleccionista Luis Ramas Ramírez, que también expuso sus propia colección. 

También se llevó a cabo una exhibición del campeón internacional Omar Jonathan Pule, de México. Además se realizó un concurso con trofeos para los ganadores.

