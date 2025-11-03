Licitada la redacción del proyecto de mejora de la seguridad viaria en la DP 2904 entre Coristanco y Santa Comba

Carretera entre Coristanco y Santa Comba Concello de Santa Comba

La Diputación de A Coruña ha sacado a licitación, con un presupuesto de 21.139 euros, la redacción del proyecto de mejora de la seguridad vial en la carretera provincial DP-2904, que conecta los municipios de Coristanco y Santa Comba.

La actuación tiene como objetivo suavizar o eliminar varias curvas peligrosas donde se han registrado numerosos accidentes en los últimos años, a pesar del buen estado del firme. El proyecto también incluirá un estudio de los desvíos necesarios para mantener el tráfico durante las obras, analizando alternativas, itinerarios provisionales o ampliaciones temporales de la vía.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que la licitación “é un primeiro paso para incrementar a seguridade nun viario que presenta unhas curvas que non se adaptan ás condicións actuais do tráfico”. Por su parte, el alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, agradeció la implicación de la Diputación y confía en que las obras se ejecuten ”coa máxima celeridade posible para arranxar unha situación que ten preocupada a nosa veciñanza e os usuarios desta estrada”.