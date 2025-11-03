Una charla sobre violencia sexual inicia los actos del 25N en A Laracha

Andaina el pasado año en A Laracha por el 25N IG

Las actividades del 25N, Día Internacional contra la violencia de género, que organiza el Concello de A Laracha comienzan hoy con una charla sobre agresiones sexuales y violencia sexual, dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato del IES Agra de Leborís.

La sesión, impartida por Angélica Mercado Torres, pretende fomentar el buen trato en las primeras relaciones, desmontar estereotipos asociados a la pornografía y promover una educación afectivo-sexual basada en el respeto.

Entre el 24 y el 28 de noviembre, el alumnado de 5º y 6º de Primaria de los tres centros educativos del municipio —Otero Pedrayo, Caión y Alfredo Brañas— participará en el taller ‘ Escape Room: O enigma da igualdade’.