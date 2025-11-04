La construcción y la industria, únicos sectores que resisten la subida del paro

La actividad constructiva que hay en Carballo con la ejecución de nuevos edificos, demuestra el buen momento del sector Mar Casal

La Costa da Morte encadenó en octubre una nueva subida del paro. Según los datos publicados este martes por la Consellería de Emprego, en el conjunto de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira, Xallas y el municipio de Cerceda, el desempleo se incrementó el pasado mes asta las 4.697 personas, una docena más que en octubre, aunque podrían ser más si no fuera por los buenos datos que registraron los sectores de la industria y de la construcción.

En ambos sectores hubo una treintena de parados menos, con descensos intermensuales que oscilan entre el 1,5 y el 3,4 por ciento. La industria es el área productiva de la zona que dejó las mejores cifras de ocupación, con 25 parados menos, cerrando el mes con 705 demandantes de empleo. Por su parte, la construcción se mantiene como el sector que más empleo produce en toda la comarca y cuenta con solo 454 desempleados, siete menos que en el mes anterior.

Además de la buena noticia evidente que supone que en dos sectores tan importantes no se incremente el paro, los datos del mes de octubre dejan otra lectura. Y es que, a pesar de que el desempleo sigue subiendo –respondiendo al comportamiento estacional del mercado laboral de la Costa da Morte–, se está generando empleo en sectores que son mucho más estables y que, por norma general, tienden menos a la temporalidad.

En concreto, casi una treintena de personas que estaban empleadas en este sector pasaron a engrosar las listas de demandantes de empleo el pasado mes, que se vuelve a acercar a la barrera de los tres mil. El sector primario también sufrió un importante incremento del paro en octubre, de casi un diez por ciento, sumando a trece personas a las estadísticas de desempleo.