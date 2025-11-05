Educación defiende los desdobles realizados en Carballo para atender a la diversidad

Reunión del Consello Escolar de Carballo Cedida

El Consello Escolar Municipal de Carballo celebró el martes la habitual reunión de principios de curso para analizar la situación de los centros educativos de este concello, que también se aprovechó la sesión para informar de la reciente renovación de cargos.

La presidencia pasa ahora a manos del nuevo alcalde, Daniel Pérez, y también se ha incorporado el nuevo inspector de la Consellería de Educación, Santiago Sobrino, en representación da administración educativa. En el encuentro, el inspector de Educación aseguró que en este curso están cubiertas la práctica totalidad de las necesidades de los centros, y destacó que se ha optado por el desdoblamiento de cursos en varios colegios para mejorar la calidad educativa y la atención a la diversidad.

Precisamente, en varios centros de la Costa da Morte, se quejan de la falta de docentes para atender al alumnado con necesidades educativas. En Carballo están escolarizados este curso un total de 3.734 estudiantes, sin contar los de FP. En el segundo ciclo de Educación Infantil hay 600 alumnos; en Primaria, 1.560; en Secundaria, 1.200; y en Bachiller, 374. En el Consello Escolar también se habló de la puesta en marcha de dos nuevos ciclos de FP Dual en el Fórum Carballo en este curso, uno de soldadura y otro de cocina.

Es la primera vez que la formación sale de las aulas de los institutos, gracias a la colaboración entre la Consellería de Educación y el Concello de Carballo. El alcalde destacó esa cooperación interinstitucional como una fortaleza del concello, y mostró su deseo de que se mantenga en el futuro para poder dar respuesta de la mejor forma posible a las necesidades de la enseñanza.

Así, destacó que el Concello carballés seguirá apostando por la inversión en educación. En el encuentro, que tuvo lugar en el colegio Bergantiños, participaron representantes de los centros educativos del concello, de los padres, de los grupos políticos municipales y de sindicatos.