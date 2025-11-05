Mi cuenta

Bergantiños

El temporal deja árboles caídos, inundaciones y rachas de hasta 159 kilómetros por hora en la Costa da Morte

La caída de un árbol obligó a cortar al tráfico la carretera de Sofán-A Piña

Redacción
05/11/2025 19:01
Bolsas de agua en la carretera da Anchoa de Fisterra
Bolsas de agua en la carretera da Anchoa de Fisterra
Darío Gómez

El temporal que azotó Galicia desde la noche del martes hasta este miércoles ha dejado diversas incidencias en la Costa da Morte, que se mantuvo en alerta naranja, obligando a trabajar intensamente a los equipos de emergencias. 

Caídas de árboles y ramas así como de cableado en las carreteras, algunas inundaciones y cortes de luz fueron las principales incidencias, si bien no hubo que lamentar daños graves. Carballo fue uno de los municipios más afectados de la provincia, con ocho incidencias, según informó el 112. La caída de un árbol y de un tendido aéreo obligaron a cortar al tráfico la carretera de Sofán a A Piña, informó el Concello carballés. El percance se produjo a la altura de Braille sobre las cinco de la madrugada. 

Árbol caído entre Sofán y A Piña
Árbol caído entre Sofán y A Piña
Protección Civil de Carballo

El servicio municipal de Protección Civil tuvo que atender numerosas emergencias durante la noche del martes al miércoles, la mayor parte registradas entre las 23.30 y la 1.30 de la madrugada. Además, también cayó parcialmente un tendido en O Cótaro (Entrecruces), así como árboles y ramas en varias carreteras. Asimismo, el viento derribó dos vallas publicitarias en la zona de Rego da Balsa. 

Vimianzo y Muxía, por su parte, registraron varias incidencias. De hecho, en Vimianzo se registraron las rachas de viento más fuertes de la zona, alcanzando el martes los 159,1 kilómetros por hora, en tanto que ayer la fuerza del viento se situó en 121,8 kilómetros, según datos recogidos por la estación de MeteoGalicia en A Gándara. 

En Fisterra hubo especialmente problemas con la lluvia, que provocó inundaciones. Así, a las 7.30 horas un particular llamaba al 112 Galicia desde la calle Potiña, ya que el agua anegaba parte de su vivienda. Además, el agua anegó varios bajos de la localidad y, en la carretera de A Anchoa, se generaron bolsas de agua que dificultaban la circulación. El Concello informó también de que hubo cortes de luz en algunas zonas.

Caída parcial de tendido eléctrico en Carballo
Caída parcial de tendido eléctrico en Carballo
Cedida

Otro de los municipios más afectados fue Muxía, donde desde primera hora se recibieron avisos de árboles caídos, tendidos eléctricos afectados y otras incidencias. El acceso a paseos marítimos como los de Muxía y Corcubión se cerró por precaución, debido al oleaje. En Cee, una pequeña embarcación que estaba fondeada soltó amarras e impactó contra las rocas. 

El temporal ya amainó, pero las lluvias se quedarán durante lo que resta de semana. 

Vallas publicitarias caídas en Rego da Balsa
Vallas publicitarias caídas en Rego da Balsa
Cedida

