Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Sergio Moure presenta en Santiago el disco de la Sinfonía Bergantiños

Será este viernes en la sede de la Fundación SGAE

Redacción
05/11/2025 21:42
Sergio Moure, por la izquierda, en una presentación en Carballo
Sergio Moure, por la izquierda, en una presentación en Carballo
AIG

La sede de la Fundación SGAE en Santiago de Compostela acogerá este viernes la presentación oficial del disco Sinfonía Bergantiños, grabación de la obra homónima del compositor Sergio Moure de Oteyza. Sinfonía Bergantiños, creación orquestal en tres movimientos, nació de un encargo del Concello de Carballo al autor, cuyas raíces familiares están directamente vinculadas con la comarca. 

En la grabación participan la Orquesta Gaos, dirigida por el maestro Fernando Briones; músicos del Conservatorio de Carballo; y una veintena de cantareiras procedentes de agrupaciones locales. En total, más de un centenar de músicos interpretaron las partituras de Sergio Moure, con especial protagonismo para la gaita, la zanfoña y diversos tipos de percusión tradicional. 

En la presentación oficial (12.00 horas) se darán todos los detalles de la obra y su grabación. Además del propio autor, al acto acudirán el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; su antecesor, Evencio Ferrero; el director de la orquesta Gaos, Fernando Briones; y la coordinadora municipal del proyecto, Cristina Abelleira. Esta pieza pudo escucharse en primicia en las fiestas patronales del San Xoán de Carballo, tras el encargado realizado por el Concello.

Te puede interesar

El ideal gallego

Costas adjudica las obras de protección de los taludes de Razo por 1,3 millones
A. Pérez Cavolo
La conselleira de Mar, con la agrupación de mariscadoras do Anllóns, en Cabana

La conselleira do Mar destaca la labor de las mariscadoras do Anllóns
Redacción
Cartel del concurso de fotografía en Vimianzo

Un concurso de fotografía en Vimianzo pretende visibilizar la soledad no deseada
Redacción
El autor Modesto Fraga

Literatura, drama y micología, el fin de semana en Cee
Redacción