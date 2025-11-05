Sergio Moure presenta en Santiago el disco de la Sinfonía Bergantiños

Sergio Moure, por la izquierda, en una presentación en Carballo AIG

La sede de la Fundación SGAE en Santiago de Compostela acogerá este viernes la presentación oficial del disco Sinfonía Bergantiños, grabación de la obra homónima del compositor Sergio Moure de Oteyza. Sinfonía Bergantiños, creación orquestal en tres movimientos, nació de un encargo del Concello de Carballo al autor, cuyas raíces familiares están directamente vinculadas con la comarca.

En la grabación participan la Orquesta Gaos, dirigida por el maestro Fernando Briones; músicos del Conservatorio de Carballo; y una veintena de cantareiras procedentes de agrupaciones locales. En total, más de un centenar de músicos interpretaron las partituras de Sergio Moure, con especial protagonismo para la gaita, la zanfoña y diversos tipos de percusión tradicional.

En la presentación oficial (12.00 horas) se darán todos los detalles de la obra y su grabación. Además del propio autor, al acto acudirán el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; su antecesor, Evencio Ferrero; el director de la orquesta Gaos, Fernando Briones; y la coordinadora municipal del proyecto, Cristina Abelleira. Esta pieza pudo escucharse en primicia en las fiestas patronales del San Xoán de Carballo, tras el encargado realizado por el Concello.