Alumnos de Sofán conocen la Casa do Concello

El alumnado en el salón de plenos de Carballo este jueves Cedida

Alumnos de primero y segundo de Primaria del CEIP Gándara-Sofán visitaron este jueves la Casa do Concello de Carballo, donde fueron recibidos por el alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Cultura, Maruxa Suárez.

El alumnado sometió a un interrogatorio al nuevo regidor, tanto sobre su ámbito personal como el político. Les contó que tiene 48 años, nació en Silván y su comida favorita es el churrasco. También que es abogado de profesión y le encantan los perros. Su vocación política, les dijo, le viene desde muy joven, para intentar mejorar la vida de las personas, algo que ahora tratará de cumplir desde el cargo que ocupa.

La visita continuó por la oficina técnica municipal, la Policía Local y la Policía Nacional.