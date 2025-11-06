Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Alumnos de Sofán conocen la Casa do Concello

El alcalde fue sometido a un interrogatorio personal y político por los escolares 

Redacción
06/11/2025 19:17
El alumnado en el salón de plenos de Carballo este jueves
El alumnado en el salón de plenos de Carballo este jueves
Alumnos de primero y segundo de Primaria del CEIP Gándara-Sofán visitaron este jueves la Casa do Concello de Carballo, donde fueron recibidos por el alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Cultura, Maruxa Suárez.

El alumnado sometió a un interrogatorio al nuevo regidor, tanto sobre su ámbito personal como el político. Les contó que tiene 48 años, nació en Silván y su comida favorita es el churrasco. También que es abogado de profesión y le encantan los perros. Su vocación política, les dijo, le viene desde muy joven, para intentar mejorar la vida de las personas, algo que ahora tratará de cumplir desde el cargo que ocupa.

 

La visita continuó por la oficina técnica municipal, la Policía Local y la Policía Nacional. 

