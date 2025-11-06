El Concurso escolar de Teatro Lido del FIOT ya tiene finalistas

Gala final del concurso Xosé Manuel Eirís el pasado año Raúl López Molina

El Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT) acaba de confirmar los seis grupos finalistas del XXIV Concurso Escolar de Teatro Lido “Xosé Manuel Eirís” y el próximo domingo 9 se elegirá a los ganadores en la gala final del Pazo da Cultura. En los últimos días se escucharon las grabaciones de los 12 grupos seleccionados en Radio Nordés Cadena Ser y tras las interpretaciones el jurado eligió a los finalistas.

En la categoría de Infantil y Primaria se han seleccionado a Xoaniña, del CEIP A Canosa-Rus, con la obra ‘Arden os montes’; Os Cristinatreiros, del colegio A Cristina, con ‘Medo me dá’, y Os Chimpíns, del CPR Artai, con la obra ‘Axudando ao bosque’. En la categoría de Educación Secundaria han elegido al Equipo Antimeta, del IES Eduardo Pondal, con la obra ‘O interrogatorio’; Invisibles, del instituto Monte Neme, con ‘Ícaras’, y Os Toxos, también del Monte Neme, con la obra ‘Hai un punto que me doe’.

El domingo a partir de las seis de la tarde comienza la gala final con todo el alumnado participante de esta edición, unos 150, y los finalistas volverán a interpretar sus piezas antes de la entrega de premios. Están valorados en 850 euros y consisten en libros y material didáctico, gracias a la colaboración de la Librería Brañas Verdes.

El acto estará presentado por Brais Hortas, que también amenizará al público con un espectáculo destinado al público familiar. Al finalizar, habrá una chocolatada para todos los escolares participantes. La entrada para la gala es libre y gratuita hasta completar aforo. Un total de 23 grupos de 12 centros educativos de los municipios de Carballo, A Laracha, Laxe, Coristanco, Ponteceso y Cabana de Bergantiños participaron en el XXIV Concurso Escolar de Teatro Lido Xosé Manuel Eirís del FIOT carballés.

El jurado seleccionó a doce grupos, que interpretaron sus piezas en la emisora de Radio Nordés, y de ahí salieron los seis finalistas que volverán a presentar sus respectivos trabajos el próximo domingo. La emisión de las piezas comenzó el pasado lunes 3 de noviembre con ‘Arden os montes’ y finalizará el próximo 28 de noviembre con ‘Por que durme a Bela Dormente?’. Las interpretaciones pueden escucharse entre las 13.00 y las 14.00 horas.