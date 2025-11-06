La carballesa Ana Castro presenta su nuevo libro infantil

Ana Castro en la presentación de su libro Mar Casal

La carballesa Ana Castro presentó ayer en Rego da Balsa su libro infantil ‘Lío, a pantasma canta ca-ca’, en el que aborda diferentes conceptos como los miedos y la importancia de los amigos.

Lío es un fantasma encantador, cantarín y divertido, aunque no sabe muy bien como relacionarse con los demás. Sofía será quien le ayude a confiar en si mismo y ver que se pueden superar los miedos. La obra fue muy aplaudida por las familias presentes.