Bergantiños

La carballesa Ana Castro presenta su nuevo libro infantil

En la publicación la autora aborda conceptos como los miedos y la importancia de la amistad

Redacción
06/11/2025 19:08
Ana Castro en la presentación de su libro
Ana Castro en la presentación de su libro
Mar Casal

La carballesa Ana Castro presentó ayer en Rego da Balsa su libro infantil ‘Lío, a pantasma canta ca-ca’, en el que aborda diferentes conceptos como los miedos y la importancia de los amigos.

Lío es un fantasma encantador, cantarín y divertido, aunque no sabe muy bien como relacionarse con los demás. Sofía será quien le ayude a confiar en si mismo y ver que se pueden superar los miedos. La obra fue muy aplaudida por las familias presentes. 

