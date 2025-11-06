Uno de los puestos de la feria de Carballo este jueves Mar Casal

La feria de Carballo resiste al mal tiempo y este jueves los clientes habituales acudían de nuevo a rellenar sus despensas con los productos típicos de la huerta, con una importante oferta y demanda.

Aunque las fuertes lluvias de la madrugada hacían presagiar una jornada pasada por agua, no se cumplieron los pronósticos quedando un día bastante apacible en lo meteorológico, que no truncó los planes del comercio carballés.

Patatas, nabizas y repollo fueron algunos de los productos muy demandados, además de los típicos de esta temporada otoñal, así como frutas, miel y huevos, entre otros.