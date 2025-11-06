Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La feria de Carballo resiste al mal tiempo

A pesar de los malos pronósticos meteorológicos, hubo mucha oferta y demanda en el mercado del jueves

Redacción
06/11/2025 21:16
Uno de los puestos de la feria de Carballo este jueves
Uno de los puestos de la feria de Carballo este jueves
Mar Casal

La feria de Carballo resiste al mal tiempo y este jueves los clientes habituales acudían de nuevo a rellenar sus despensas con los productos típicos de la huerta, con una importante oferta y demanda. 

 Aunque las fuertes lluvias de la madrugada hacían presagiar una jornada pasada por agua, no se cumplieron los pronósticos quedando un día bastante apacible en lo meteorológico, que no truncó los planes del comercio carballés.

 Patatas, nabizas y repollo fueron algunos de los productos muy demandados, además de los típicos de esta temporada otoñal, así como frutas, miel y huevos, entre otros. 

Te puede interesar

Noelia Freijeiro, segunda por la izquierda, con otras de las participantes en el encuentro

Malpica participa en el Encuentro Internacional de Mujeres Electas
Redacción
Medusas en la playa de Mar de Fóra este jueves

Las medusas inundan la playa de Mar de Fóra, en Fisterra
Redacción
El autor Ricardo Rei

Ricardo Rei publica dos obras sobre la identidad de la comarca y las distintas formas de hablar
Redacción
Mesa inaugural del Foro Atlántico Empresarial de Vimianzo

El tercer Foro Atlántico analiza en Vimianzo la evolución de los polígonos
Redacción