Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Malpica participa en el Encuentro Internacional de Mujeres Electas

Se celebra estos días en Palma de Mallorca, con la participación de 13 países

Redacción
06/11/2025 22:23
Noelia Freijeiro, segunda por la izquierda, con otras de las participantes en el encuentro
Noelia Freijeiro, segunda por la izquierda, con otras de las participantes en el encuentro
Cedida

La concejala de Cultura de Malpica, Noelia Freijeiro, acude estos días al II Encuentro Internacional de Mujeres Electas ‘Les Elegides’ que se celebra en Palma de Mallorca. 

También acuden representes de los concellos de Pobra, Burela, Bergondo, Muros y Nigrán, con el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Participan 140 políticas de 13 países de todo el mundo.

Entre los objetivos de este encuentro se encuentra el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, reflexionar sobre las resistencias que enfrentan para permanecer en el cargo y destacar su rol innovador en la transformación de los servicios públicos.  

Te puede interesar

Medusas en la playa de Mar de Fóra este jueves

Las medusas inundan la playa de Mar de Fóra, en Fisterra
Redacción
El autor Ricardo Rei

Ricardo Rei publica dos obras sobre la identidad de la comarca y las distintas formas de hablar
Redacción
Uno de los puestos de la feria de Carballo este jueves

La feria de Carballo resiste al mal tiempo
Redacción
Mesa inaugural del Foro Atlántico Empresarial de Vimianzo

El tercer Foro Atlántico analiza en Vimianzo la evolución de los polígonos
Redacción