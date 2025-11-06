Malpica participa en el Encuentro Internacional de Mujeres Electas

Noelia Freijeiro, segunda por la izquierda, con otras de las participantes en el encuentro Cedida

La concejala de Cultura de Malpica, Noelia Freijeiro, acude estos días al II Encuentro Internacional de Mujeres Electas ‘Les Elegides’ que se celebra en Palma de Mallorca.

También acuden representes de los concellos de Pobra, Burela, Bergondo, Muros y Nigrán, con el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Participan 140 políticas de 13 países de todo el mundo.

Entre los objetivos de este encuentro se encuentra el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, reflexionar sobre las resistencias que enfrentan para permanecer en el cargo y destacar su rol innovador en la transformación de los servicios públicos.