Ricardo Rei publica dos obras sobre la identidad de la comarca y las distintas formas de hablar
El libro 'Así falamos por Carballo: Bergantiños en 366 palabras’ recoge las expresiones típicas de la zona
El autor Ricardo Rei Gómez acaba de lanzar sus primeras publicaciones en Amazon, que están vinculadas con la identidad de Carballo y de la comarca de Bergantiños. El primer libro se titula ‘A Foliada dos Bichos’ y consiste en un microrrelato ambientado en un feirón de Carballo. Se trata de una “fábula distópica chea de retranca e tolemia, na que os animais se organizan nunha foliada para derrubar o sistema establecido (ou ao alcalde de Carballo, quen sabe)”, según explica el propio autor.
Destaca que es una sátira sobre el poder humano y el mundo que dejamos atrás, además de una defensa de una defensa del rural y de la libertad. “Un mini conto para adultos”, añade. El segundo libro se titula ‘Así falamos por Carballo: Bergantiños en 366 palabras’ y recoge las expresiones típicas que hay en esta comarca.
El proyecto se inició hace 15 años y ahora acaba de ver la luz. “É un pequeno dicionario sentimental e persosal, feito co propósito de poñer en valor a fala viva da comarca e das nosas avoas e avós”, indica el autor.
Las dos publicaciones están pensadas para lectores habituales o principiantes, con un estilo próximo, humorístico y reflexivo. “Non pretenden ser obras perfectas nin académicas, senón un xesto de amor pola lingua e polo lugar ao que pertencemos”, añade. Reconoce que aunque son obras “humildes”, pretende fomentar la lectura en gallego, reflexionando sobre quienes somos.