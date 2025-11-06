Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Ricardo Rei publica dos obras sobre la identidad de la comarca y las distintas formas de hablar

El libro 'Así falamos por Carballo: Bergantiños en 366 palabras’ recoge las expresiones típicas de la zona

Redacción
06/11/2025 21:36
El autor Ricardo Rei
El autor Ricardo Rei
Cedida

El autor Ricardo Rei Gómez acaba de lanzar sus primeras publicaciones en Amazon, que están vinculadas con la identidad de Carballo y de la comarca de Bergantiños. El primer libro se titula ‘A Foliada dos Bichos’ y consiste en un microrrelato ambientado en un feirón de Carballo. Se trata de una “fábula distópica chea de retranca e tolemia, na que os animais se organizan nunha foliada para derrubar o sistema establecido (ou ao alcalde de Carballo, quen sabe)”, según explica el propio autor.

Destaca que es una sátira sobre el poder humano y el mundo que dejamos atrás, además de una defensa de una defensa del rural y de la libertad. “Un mini conto para adultos”, añade. El segundo libro se titula ‘Así falamos por Carballo: Bergantiños en 366 palabras’ y recoge las expresiones típicas que hay en esta comarca. 

El proyecto se inició hace 15 años y ahora acaba de ver la luz. “É un pequeno dicionario sentimental e persosal, feito co propósito de poñer en valor a fala viva da comarca e das nosas avoas e avós”, indica el autor.

Las dos publicaciones están pensadas para lectores habituales o principiantes, con un estilo próximo, humorístico y reflexivo. “Non pretenden ser obras perfectas nin académicas, senón un xesto de amor pola lingua e polo lugar ao que pertencemos”, añade. Reconoce que aunque son obras “humildes”, pretende fomentar la lectura en gallego, reflexionando sobre quienes somos.

