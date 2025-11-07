Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

El artista Álvaro de la Vega expone su obra en la Galería Manolo Eirín

Se trata de la primera exposición individual del artista, que realiza un viaje por su extensa trayectoria

Redacción
07/11/2025 22:34
Piezas del artista en la exposición

Mar Casal

La galería carballesa Manolo Eirín inauguró este viernes la primera exposición individual del artista Álvaro de la Vega, que permanecerá abierta al público hasta el 7 de febrero del próximo año. 

La muestra se plantea como un viaje por su larga trayectoria, convirtiendo lo cotidiano en algo brutalmente humano, donde la madera aún recuerda el árbol, el caucho la velocidad de la carretera y el cuerpo que recuerda todo. Mediante su obra el artista consigue hablar del tiempo, del cuerpo o de la memoria. 

