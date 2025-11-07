Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Magostos, setas y teatro, principales citas del fin de semana

Las degustaciones de castañas se extienden por toda la comarca en estos días 

Redacción
07/11/2025 22:29
Magosto de O Quinteiro de Buño el pasado año
Magosto de O Quinteiro de Buño el pasado año
Raúl López Molina

La Costa da Morte se llena este fin de semana de magostos, con citas en varios municipios de la zona. Jornadas micológicas, cantos de taberna y teatro completan las actividades para este sábado y domingo. 

En las Torres do Allo (Zas) además de magosto habrá juegos populares a partir de las 16.30 horas. A las 18.00 horas comenzará la degustación de castañas, acompañada de música y bailes tradicionales. En el polideportivo municipal de Laxe también se celebrará el XIV Magosto y Mostra de Artesanía a partir de las 17.00 horas, con diferentes actividades manuales, hinchables y castañas. 

En el Casino de Carballo también se podrán degustar las castañas a partir de las 19.30 horas. Media hora más tarde comienza el séptimo Magosto de la Asociación Fonte da Virxe en Estramil, en A Laracha, con castañas, churrasco y música. En Fisterra y Cee tendrán lugar sus respectivas jornadas micológicas para los amantes de las setas. 

Además, en el Fin del Mundo se celebra el San Martiño con sesión vermú y tardeo, además de disfrutar de los Cantos de Taberna. Mientras tanto, las piezas teatrales siguen en Cee, Vimianzo, Muxía, Ponteceso y Corcubión.

En Malpica la autora Virginia Sande Pose presenta su nuevo poemario ‘Ser humana’. Será a las 19.00 horas en el salón de actos de la Casa do Pescador. Contará con la presencia de la autora y de Amanda Plaza. 

Además, la Asociación O Quinteiro de Buño prepara su Magosto para el próximo sábado 15 de noviembre

