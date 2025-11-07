Participantes en la presentación del disco en Santiago, con el compositor Sergio Moure en el centro Cedida

El compositor Sergio Moure de Oteyza, acompañado de sus colaboradores, presentó ayer en la sede de la Fundación SGAE en Santiago de Compostela el disco Sinfonía Bergantiños, grabación de la obra homónima, que ya se encuentra en las principales plataformas digitales. La Sinfonía Bergantiños, creación orquestal en tres movimientos, nació de un encargo del Concello de Carballo al autor.

El pasado 24 de octubre se lanzó en todo el mundo a través de las plataformas digitales y próximamente llegará al mercado en formato CD, con una edición muy cuidada que incluye un libreto con una recensión del autor, la descripción de los movimientos que la componen, Lembranzas, Sisargas y Carballo; críticas especializadas, fotografías del estreno en Carballo y una larga de agradecimientos a todas las personas y entidades que hicieron posible este trabajo.

En la grabación participaron la Orquesta Gaos, músicos del Conservatorio carballés y una veintena de cantareiras procedentes de agrupaciones locales. Esta obra ya se ha convertido en todo un “himno de Carballo”, afirmaron el alcalde, Daniel Pérez, y la edila de Cultura, Maruxa Suárez, quienes destacaron su calidad y la fuerza que transmite para este concello. “Carballo xa ten un himno”, subrayó Maruxa Suárez, al tiempo que anunciaba que pedirá a la Banda Municipal que la toque siempre por las fiestas patronales del San Xoán.

El regidor también destacó la capacidad que tiene para emocionar esta pieza, algo imprescindible en la música, y que ha sabido conectar con todos los carballeses. Daniel Pérez aludió al “paseo” que realiza por todas las parroquias y el apoteosis final de las cantareiras. El director de la Banda Municipal de Carballo, Javier Bardanca, también agradeció que se realizase la adaptación para esta agrupación, puesto que de otra forma sería inviable que la pudiesen tocar. Bardanca afirmó que es todo un orgullo para los carballeses porque es una “obra de arte” que sonó “de cine” en su estreno con la orquesta Gaos.

El compositor Sergio Moure, por su parte, recordó que él vivió en Carballo hasta los 12 años, por lo que quedó marcado por su infancia y por eso quiso rendirle un tributo a su tierra cuando el Concello le propuso la idea. Además, agradeció la colaboración de todos los que lo hicieron posible, el Concello, la orquesta Gaos, la Banda Municipal, las cantareiras y Cristina Abelleira, que ejerció de jefa de producción. Al acto también acudió el exalcalde Evencio Ferrero.