Diario de Ferrol

Bergantiños

Talleres Ferrero, nuevo negocio de chapa y pintura en el polígono de Bértoa

El joven Alejandro Ferrero, de 22 años, está al frente del taller carballés 

Redacción
07/11/2025 21:51
Alejandro Ferrero, al frente de Talleres Ferrero en Carballo
Alejandro Ferrero, al frente de Talleres Ferrero en Carballo
Mar Casal

El polígono industrial de Bértoa, en la rúa Cobre (Carballo), cuenta con un nuevo negocio: Talleres Ferrero, especialista en chapa y pintura, que ayer realizó su inauguración oficial. Al frente se encuentra el joven Eduardo Ferrero Alén, de 22 años. 

A pesar de su juventud, Eduardo cuenta con seis años de experiencia trabajando en este sector. Ahora decidió tomar las riendas de su propio negocio para probar suerte como emprendedor. Esta semana ya estuvo abierto al público y pudo comprobar que trabajo no le falta. Tiene jornada continua de 8.00 a 17.00 horas en horario de invierno. El acto inaugural de este viernes estuvo muy concurrido. 

