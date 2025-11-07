Vista del nuevo espacio de lectura en la biblioteca de Paiosaco Cedida

El Concello de A Laracha puso en marcha otra iniciativa dentro de la programación municipal alrededor del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, con el fin de promover la igualdad y la prevención de este tipo de conductas. En las tres bibliotecas municipales de A Laracha, Paiosaco y Caión se acaban de instalar puntos lectura específicos para luchar contra la violencia de género.

Durante todo el mes de noviembre estos espacios contarán con una selección de títulos dirigidos al público infantil, juvenil y adulto, que estarán expuestos y disponibles para préstamo. Las obras fueron elegidas por su capacidad para fomentar la reflexión, el respeto y la convivencia en igualdad, empleando la lectura como herramienta de sensibilización y cambio social. Además, como complemento el Concello elaboró una infografía con recomendaciones de libros que está accesible a través de la web municipal.

De esta forma se trata de acerca a la ciudadanía recursos literarios que ayuden a comprender y a combatir las distintas formas de violencia machista. La iniciativa fue coordinada por la técnica de igualdad del Concello da Laracha y el Centro de Información a las Mujeres (CIM). El Concello larachés ya comenzó esta semana con las actividades alrededor del 25N centradas en los más jóvenes.

Alumnado del IES Agra de Leborís participó en una charla sobre agresiones y violencia sexual. Para el alumnado de Educación Primaria se ha organizado un scape room con el fin de sensibilizar sobre las violencias machistas. También habrá piezas teatrales con temática feminista y el 29 de noviembre tendrá lugar la tradicional Andaina para visibilizar esta lacra social.