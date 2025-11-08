El Novembro con Música llevará a Carballo jazz, folk, pop y rock

El coro Aire de Bergantiños en una de sus actuaciones Raúl López Molina

El programa Novembro con Música vuelve de nuevo a Carballo con propuestas de lo más variado. Entre el 14 y el 28 de este mes habrá ocho actuaciones que van desde el jazz a la música clásica, pasando por el folk, el pop-rock o la música coral, con nombres conocidos dentro del panorama gallego y otras agrupaciones musicales del municipio.

También habrá espacio para otras actividades complementarias como el teatro, ruta guiada, cinema documental, un magosto o arte y fotografía. Todas las citas son de entrada libre hasta completar aforo. La programación abrirá con música clásica el viernes 14 de noviembre, con el concierto de Xoán Montes al piano en la Casa de Cultura (21.00 horas). El evento forma parte de un ciclo de conciertos homenaje que surge con la idea de divulgar la creación musical de este compositor gallego del Rexurdimento, sobre todo en su papel de pianista. Los intérpretes son Javier Ares Espiño, Jorge Briones Martínez y Pablo Diago Busto, los tres con sólidas trayectorias artísticas.

El jueves 20 será el turno de la música folk de la mano de Ialma. Aunque residen en Bruselas, las componentes del grupo mantienen una fuerte conexión con su tierra gallega. En su 25 aniversario -que coincide con los 50 años de dictadura franquista que obligaron a su familia a huir a Bélgica- la agrupación quiere rendir un homenaje a todas las personas que desde cualquier parte del mundo sufrieron el desarraigo de su tierra para escapar de la dictadura.

Al día siguiente, la programación cambia de registro para sumergirse en el jazz de Sumrrá, reconocido como el trío gallego más internacional y galardonado con el Premio Jazz España 2022, que festeja sus 25 años de carrera, con siete discos publicados y cientos de conciertos.

El programa se cierra el día 28 con el concierto de la reconocida cantante gallega Uxía, que celebra sus 40 años de carrera con ‘Uxía, será por flores’, un espectáculo único e intimista que supone un viaje por sus raíces gallegas, composiciones propias y músicas que la inspiraron. Además de las actuaciones de artistas de fuera del municipio, Novembro con Música cuenta con colaboraciones con agrupaciones locales que forman parte de la programación.

Es el caso del XIX Festival Live in Cances, que se celebrará el próximo 14 de noviembre en esta localidad carballesa, organizado por la asociación San Campio. Contará con la actuación de los grupos The Cerne, 21Labirinto y Plástico Rock.

Además, habrá otras dos citas con la música coral. La primera será el sábado 15 con la celebración del 40 aniversario del Coro Aires de Bergantiños. Fundado en 1985 por Carlos Díaz O’Xestal, su principal objetivo es recoger, ampliar y difundir el folclore tradicional de esta comarca. Este año invitan al Coro Cántigas de Terra de A Coruña para festejar la efeméride.

La otra cita será el 22 de noviembre con el festival de Santa Cecilia que organiza cada año la Coral Polifónica de Bergantiños, dirigida por Gloria Pardines. La agrupación invita a cantar con ellos en este festival a la Coral Polifónica Follas Novas de A Coruña, la Coral Polifónica de Meis y la Coral Polifónica Costa da Morte de Cee.

El programa musical también tiene espacio para el Conservatorio Profesional de Música (CMUS) de Carballo, como ocurre en cada edición. La primera cita será el domingo 23 de noviembre con una masterclass de Técnica vocal en el Pazo da Cultura (11.30 horas) impartida por Tania Caamaño. Está dirigida a las agrupaciones musicales del municipio carballés. Además, el CMUS ofrece un concierto de su Big Band el martes 25, también en el Pazo (20.00 horas).

El ciclo musical también tendrá espacio para el teatro con Vagalume en Ruta. En total serán cuatro funciones teatrales en diferentes parroquias. El sábado 15 se presentará en Cances ‘Operación Barranco’, que estará al día siguiente en Ardaña.

El 22 de noviembre será la siguiente interpretación en el local social de Lema y el día 23 en las mismas instalaciones de Entrecruces. Una ruta guiada, cine documental y un magosto completan las actividades culturales de la programación. El 12 de noviembre se celebrará una ruta guiada para recordar al escritor y periodista Cándido Alfonso González Tiradas, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento. El día 15 está previsto un magosto en la Escola de Arrabales en A Milagrosa y hasta el 30 de este mes pueden visitarse las muestras vinculadas al FIOT en el Pazo da Cultura.