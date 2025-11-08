Mi cuenta

Bergantiños

Vimianzo y Laxe trabajan juntos para poner en valor los Penedos

Convocada una reunión para recoger ideas, propuestas y sugerencias de la ciudadanía para Traba y Pasarela

Rosa Balsa Silveira
08/11/2025 16:49
PENEDOS DE PASARELA E TRABA
Penedos de Traba e Pasarela
Cedida

Vimianzo y Laxe acaban de iniciar un proyecto conjunto con el objetivo de elaborar un plan estratégico para la puesta en valor de los Penedos de Traba e Pasarela, un espacio natural de gran singularidad y valor paisajístico que une ambos municipios. 

Ambos concellos han contratado los servicios de una consultora especializada, que desarrolla un trabajo que incluye la participación ciudadana a la hora de trasladar ideas e inquietudes. Se trata de un proceso de cocreación en el que ya hubo encuentros con profesionales del sector turístico y hosteleros de Vimianzo y Laxe, aportando ideas y necesidades basadas en su experiencia.

 Los días 13 y 14 de este mes el trabajo continuará dando protagonismo a la ciudadanía y al tejido asociativo local, cuya participación será esencial en el diseño de la estrategia. Como punto de partida, se convocó una reunión informativa en la que se presentarán las líneas maestras del plan y se abrirá un espacio de diálogo para recoger ideas, propuestas y sugerencias de la ciudadanía, especialmente de los vecinos de Traba y Pasarela. 

Según destacó la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, “este proxecto é unha oportunidade para traballar da man coa veciñanza na protección e promoción dun dos nosos enclaves máis singulares, converténdoo nun símbolo de identidade e nun recurso de futuro sostible”. Por su parte, el regidor de Laxe, Francisco Charlín, destacó que este trabajo “é un exercicio que impulsa un sentimento común de orgullo de pertenza, facendo que todos participemos do privilexio e a responsabilidade de contar cun espazo singular coma Os Penedos. Entendemos que Laxe e Vimianzo debemos ir da man e ser proactivos á hora de colaborar con institucións superiores".

