La Costa da Morte cerró un octubre más seco que el de 2024

Usando el paraguas en Carballo en los días del último temporal Mar Casal

La Costa da Morte cerró un mes de octubre más seco que el del año pasado y con unas temperaturas bastante agradables para la temporada otoñal. Según los datos recogidos por las ocho estaciones de MeteoGalicia en la zona –A Gándara (Vimianzo), Camariñas, Cee-Brens, Coto Muíño (Zas), Lira, Malpica, Río do Sol (Coristanco) y Rus (Carballo)–, se recogieron un total de 1.076 litros de agua acumulados por metro cuadrado, una cifra que no llega ni a la mitad de lo caído en octubre de 2024, cuando se registraron 2.791 litros.

La estación de Coto Muíño, en Zas, es la que más precipitaciones ha recogido, con 228 litros, seguida de la de Río Sol (Coristanco), con 189 litros. El día más lluvioso del pasado mes fue el 31.

En cuanto a las temperaturas, la media fue de 15,5 grados centígrados, con máximas absolutas que alcanzaron los 28,5 grados en Carballo y mínimas de un grado, también en la capital de Bergantiños.

En cuanto al presente mes de noviembre, en los ocho primeros días se han recogido 688 litros de lluvia acumulada por metro cuadrado, una cifra que supone ya más de la mitad de todo el mes de noviembre de 2024 (entonces fueron 1.121 litros). Cabe destacar que la mayor parte de las precipitaciones se produjeron el pasado día 5, coincidiendo con el paso por la zona de una borrasca, que también trajo rachas de viento que alcanzaron los 159 kilómetros por hora en Vimianzo.