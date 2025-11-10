Mi cuenta

Bergantiños

Docentes de los institutos de Ponteceso y Baio, en una experiencia educativa en Bélgica

Los participantes conocieron como se prepara al alumnado belga para acceder al mercado laboral

Redacción
10/11/2025 21:53
Profesorado de Baio y Ponteceso en su estancia en Bélgica
Profesorado de Baio y Ponteceso en su estancia en Bélgica
Cedida

Profesorado del IES Eduardo Pondal de Ponteceso y del Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) participó en Bélgica en la segunda fase internacional del programa Observa-Acción, iniciativa da Consellería de Educación, que forma parte del plan de internacionalización y mejora de las prácticas docentes en los centros gallegos de Formación Profesional.

 Los docentes Clara Regueira, Cristina Vázquez, Fina Paulos y Óscar Rey visitaron el centro de FP Tectura Gent-Centrum, donde conocieron de primera mano el funcionamiento de un complejo educativo especializado en la formación técnica y profesional. El programa incluyó una presentación del centro y de la red Tectura, una visita guiada por las instalaciones y la asistencia a sesiones prácticas de disciplinas como tecnología, programación, diseño, mecánica y pneumática 

También se desplazaron a Eeklo para conocer el funcionamiento de GO! Scholengroep Dynamiek, una amplia red educativa que agrupa más de 25 instituciones de Primaria y Secundaria en la región de Meetjesland, combinando entornos urbanos y rurales. Allí asistieron a clases de inglés, tecnología e informática y conocieron como se prepara el alumnado para acceder al mercado laboral.

