Diario de Ferrol

Bergantiños

El exalcalde de Santiago Martiño Noriega presenta su libro en Carballo

Será este jueves en la sede de Espiral Maior Foro, con la participación de Xosé Manuel Beiras

Redacción
10/11/2025 21:49
Martiño Noriega en una de sus presentaciones en Santiago
IG

La sede de Espiral Maior Foro de Carballo acoge el próximo jueves la presentación del libro del exalcalde de Santiago Martiño Noriega, médico de profesión, que lleva por título ‘Os médicos tamén enferman’. La obra son las memorias de un médico de Atención Primaria y una radiografía del estado actual de la sanidad gallega, según explican desde Espiral Maior.

 Además del propio autor del libro, en el acto participará el también escritor y uno de los políticos de referencia en Galicia, Xosé Manuel Beiras, el mentor de Martiño Noriega en su día. La presentación dará comienzo a las 19.30 horas. 

 Esta tarde de marates también habrá otro acto en la misma sede de Espiral Maior. Se trata de una mesa redonda que lleva por título “Deixou Suíza de ser o novo Eldorado para nós?”, que contará con la participación del periodista y escritor gallego-francés Antonio Rodríguez, especialista en temas económicos y sociales y autor del libro ‘Les chemins de la colère’, publicado en Francia; el abogado y escritor Xosé Antonio Andrade, y el periodista Santiago Garrido. 

El debate dará comienzo a las 20.00 horas. Las dos propuestas son de entrada libre y gratuita hasta completar aforo

