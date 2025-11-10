El PP pide incluir tiendas de localidades grandes en “Merca na Vila”

Comercio carballés Archivo

El grupo del Partido Popular en la Diputación de A Coruña reclamó en el último pleno la necesidad de reflexionar sobre las bases y condiciones del programa ‘Merca na Vila’, impulsado por el Gobierno provincial, que tiene como objetivo fomentar el pequeño comercio y dinamizar la economía de las localidades de menos de 20.000 habitantes.

El portavoz popular, Evaristo Ben, señaló que, aunque apoyan la iniciativa, les llama la atención que la posibilidad de acceder a los bonos se haya extendido a vecinos de toda la provincia.

Según explicó, esto genera una paradoja. Los residentes en municipios grandes pueden comprar en comercios de localidades más pequeñas, pero los comercios de esos núcleos más poblados no pueden participar en el programa.

Ben puso un ejemplo, un vecino de Carballo puede comprar en Coristanco, pero un comercio de la periferia de Carballo, con dificultades económicas, no puede beneficiarse de la iniciativa. “Cremos que esta situación merece reflexión para buscar unha solución. Si é por cuestión económica, basta con dotar o programa de máis fondos”, afirmó Ben, defendiendo que los comercios en dificultades de zonas más grandes no queden excluidos.