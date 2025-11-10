El sector turístico se da cita en el Pazo de Vilar de Francos

Participantes en el Encontro Anual en la pasada edición EC

El sector turístico se da cita esta tarde en el pazo de Vilar de Francos en la quinta edición del Encontro Anual de Turismo da Costa da Morte, que promueve la CMAT. El objetivo es fortalecer la colaboración entre entidades, fomentar sinergias y consolidar una red de trabajo conjunto en favor de un turismo sostenible y de calidad.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, será el encargado de presidir el acto, al que también acudirá la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo. El encuentro está previsto para las seis de la tarde.

Durante la tarde se entregará el tercer premio Embaixador da Costa da Morte, que en esta ocasión recae en la actriz fisterrana Marta Lado, por su papel de firme defensora de este territorio. El fundador de Luar na Lubre, Bieito Romero y el físico Jorge Mira también recibieron este galardón.

El evento, cuenta con la financiación de la Axencia Turismo de Galicia y con la colaboración de la Deputación da Coruña. Además de los representantes del sector turístico de la Costa da Morte, está prevista la asistencia de representantes de los concellos que forman parte de la entidad.