Bergantiños
Fiesta de jubilación de María Antelo Rodríguez
La mujer se jubila tras décadas de trabajo en la firma Inditex de Arteixo
Medio centenar de personas se reunieron este fin de semana en el restaurante Buenos Aires, de A Laracha, para tributar un homenaje por su jubilación a María Antelo Rodríguez. A los actos se sumaron familiares, vecinos de Paiosaco y amigos.
A la hora de los postres, los asistentes le entregaron varios regalos. La referida trabajó durante varias décadas en las fábricas de textil de la multinacional Inditex, de Sabón (Arteixo) y ahora le toca disfrutar de una merecida jubilación.