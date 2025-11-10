Ricardo García Mira con estudiantes en su viaje a China Cedida

El profesor baiés Ricardo García Mira, investigador del CITEEC-UDC, acaba de regresar de China tras una intensa estancia académica en las universidades de Huazhong de Ciencia y Tecnoloxía (Wuhan) y Tongji University (Shanghai), situadas en el “top ten” de las más de las 700 universidades chinas. En Wuhan pronunció la conferencia titulada “Renovación urbana con soluciones basadas en la naturaleza: aportaciones desde la psicoloxía social y ambiental”, donde defendió que el desarrollo urbano sostenible solo es posible cuando la ciudad deja de ser un escenario inerte y se convierte en un espacio vivo, sensible y compartido.

Según explicó, incorporar la psicología ambiental es esencial para entender como el entorno influye en la conducta humana y como la ciudadanía puede implicarse en serio en las decisiones sobre su futuro. Para el profesor García Mira, el principal obstáculo para convertir el conocimiento científico en políticas públicas reside en las barreras disciplinares y en la fragmentación del saber. “O coñecemento, dividido en compartimentos estancos, perde a súa forza transformadora. Precisamos un modelo transdisciplinar, capaz de combinar saberes e crear solucións completamente novas”, destacó el profesor.

García Mira defiende que una renovación urbana exitosa debe crear espacios de encuentro, innovación social y gobernanza participativa y que se debe de superar el prejuicio de que la ciudadanía no entiende de planificación. El profesor destacó los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza, que contribuyen a mejorar la salud física y mental, reducen la fatiga psicológica y fortalecen los vínculos sociales. Insistió en que la presencia de la naturaleza incluso puede reducir las tasas de criminalidad urbana.

“A natureza nas cidades non é un luxo; é unha necesidade colectiva e un dereito que mellora a convivencia”, indicó. Durante su estancia en Wuhan tutorizó el trabajo de estudiantes de Master de Urbanismo, además de mantener encuentros en la Universidad. En Shanghai impartió una conferencia centrada en los estilos de vida sostenibles y en los resultados del proyecto europeo Glamurs que él mismo coordinó. En su intervención, el profesor defendió que los actuales patrones de consumo y exceso de trabajo no mejoran el bienestar.