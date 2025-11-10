Las firmas Zocas y Cafés Lúa colaboran para poner en valor sus productos

Los regalos de Zocas incluirán una taza decorativa Cedida

Las firmas carballesas Zocas y Cafés Lúa ponen en marcha una colaboración para poner en valor sus productos con la combinación de diseño, aroma y tradición artesanal, además de apostar por el comercio de proximidad.

Durante todo el mes de noviembre el escaparate de la tienda de calzado se transforma en un pequeño universo cafetero que une dos mundos que comparten pasión por el trabajo bien hecho. Así, en el interior del establecimiento se ofrecerá a los visitantes la oportunidad de descubrir y degustar gratuitamente sus aromas y sabores únicos. Además, los productos de Cafés Lúa estarán a la venta en la tienda de calzado, según explican los promotores de la iniciativa.

Para completar la experiencia, durante este mes todos los regalos empaquetados en Zocas incluirán una taza decorativa, “símbolo desta unión entre moda e café, tradición e creatividade”, destacan. Con esta iniciativa, Zocas y Cafés Lúa pretenden visibilizar y poner en valor el trabajo de las empresas locales, que apuestan por la calidad, el diseño y la proximidad, reforzando el tejido comercial y artesanal de Carballo.

Cafés Lúa, la firma carballesa que tiene más de 30 años de experiencia en el sector, lanzó en el pasado mes de julio dos nuevos cafés ecológicos, en una apuesta por la sostenibilidad sin renunciar al sabor de esta marca. Zocas también es una tienda de referencia en el sector del calzado en la capital de Bergantiños, apostando por la calidad en todos sus productos.

Otras dos empresas locales, Mmmm Xeados y el restaurante Neira, también acaban de firmar otra colaboración para presentar el Helado de Calabaza, un producto típico de este tiempo otoñal.