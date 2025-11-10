Sogama organiza el IV Encuentro de empresas de gestión de residuos

Complejo medioambiental de Cerceda Cedida

Sogama será la anfitriona del IV Encuentro de empresas públicas de gestión de residuos de la cornisa cantábrica, que se celebrará los próximos 27 y 28 de noviembre. El evento reunirá a responsables de las principales entidades públicas del norte de España.

El encuentro, de carácter anual, nació en Cantabria y ha pasado por Asturias y el País Vasco antes de recalar este año en Galicia. Según explican desde Sogama, la iniciativa busca favorecer la cooperación interterritorial entre organismos que comparten condiciones similares, tanto por su clima y orografía como por la dispersión poblacional y los retos logísticos asociados a la gestión ambiental

Intercambio de experiencias

La primera jornada, el miércoles 27, se celebrará en Santiago y estará dedicada a la exposición de resultados. Los dirigentes de cada entidad presentarán un resumen de las principales actuaciones desarrolladas durante el último año, así como las estrategias previstas para los próximos meses, en el marco normativo, ambiental y social actual.

Acto seguido, los responsables de área de cada entidad participarán en talleres de trabajo específicos en los que abordarán temáticas de interés como operación técnica, innovación y protección ambiental; comunicación interna y externa, relaciones con los grupos de interés y digitalización; ámbito jurídico, contratación y recursos humanos.

La segunda jornada se desarrollará el jueves 28 en la sede central de Sogama, donde se presentarán las conclusiones de los distintos grupos de trabajo. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer en profundidad la actividad industrial del Complejo Medioambiental de Cerceda. El recorrido incluirá una visita virtual y otra guiada, que permitirá observar todo el proceso que siguen los residuos desde su llegada a la planta hasta su conversión en recursos, ya sea en materiales clasificados listos para su reciclaje o en energía eléctrica producida a partir de fracción no reciclable.

El encuentro contará con la participación de representantes de Mare (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria), Cogersa (Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias), la empresa pública de la Diputación Foral de Bizkaia, y GHK (Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa), adscrita al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.