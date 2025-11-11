A Laracha prepara cuatro concursos navideños para animar las fiestas

Certamen de Panxoliñas en A Laracha el pasado año Raúl López Molina

El Concello de A Laracha ultima los preparativos de cuatro concursos navideños, habituales por estas fechas para animar al tejido comercial, escolares, asociaciones culturales y la ciudadanía en general con el ambiente de Navidad. Se trata de los concursos de postales, de panxoliñas, de escaparates y de fachadas.

El concurso de postales está dirigido a todo el alumnado de Infantil y de Primaria de los colegios Otero Pedrayo da Laracha, Alfredo Brañas de Paiosaco y el de Caión. Se establecerán cuatro categorías dependiendo de la edad y los premios consistirán en material didáctico, juegos y libros. Los trabajos serán presentados en la Casa da Cultura da Laracha por los propios colegios y la valoración será el 18 de diciembre en la biblioteca municipal.

El certamen de panxoliñas “María Angeriz Tuset” se celebrará el sábado 20 de diciembre. Está dirigido a las asociaciones culturales, coros parroquiales y grupos del municipio. También se establecen cuatro categorías, con premios de 400, 300, 250 y 200 euros respectivamente. Además, cada grupo recibirá 200 euros por participar.

En el concurso de escaparates, que llega a su edición número 30, se repartirán 1.800 euros en premios entre los cinco participantes mejor valorados por el jurado (500, 400, 300, 200 y 100 euros). Los tres que consigan más reacciones positivas en la página de Facebook del Concello también serán obsequiados con 150, 100 y 50 euros respectivamente.

El concurso de fachadas, balcones y jardines particulares se convoca por tercera vez y desde el Concello animan a participar. El jurado elegirá las tres mejores viviendas, con premios de 1.150 euros y otros dos se votarán por las redes sociales. Entre las ventanas, balcones y fachadas mejor decoradas se repartirán 375 euros.